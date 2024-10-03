Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın - Son Dakika
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Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın

Hatay\'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın

Antakya-Reyhanlı yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu yangına tutuştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

03.10.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Hatay'da seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 31 AJD 469 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan hafriyat kamyonu kullanılamaz geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Seyir Halindeki Hafriyat Kamyonunda Yangın - Son Dakika

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