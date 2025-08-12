Hatay\'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde ilerleyen 31 ZE 559 plakalı Wolksvogen marka otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobili gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobil, kullanılamaz hale geldi. - HATAY