Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan pikap alevlere teslim oldu.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Hassa yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan pikap, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle pikap alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY