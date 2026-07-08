Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu

Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu
08.07.2026 09:50  Güncelleme: 09:56
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeki bir pikap, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araçta maddi hasar oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan pikap alevlere teslim oldu.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Hassa yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan pikap, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yangının büyümesiyle pikap alevlere teslim oldu. Aracın yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkhan, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu - Son Dakika

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