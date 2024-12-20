Hatay\'da Seyir Halindeki Vinç Yandı

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Hatay'da seyir halindeki vinç alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, Arsuz ilçesi çevreyolu Nardüzü mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan vinç, kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, vinçte maddi hasar meydana geldi. - HATAY