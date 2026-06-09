Hatay'da park halindeyken dorsesindeki sıcak demir alev alan tırda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın; Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Sıcak demir yüklü park halindeki tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Sıcak demir yüklü tırda korkutan yangın - Son Dakika
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