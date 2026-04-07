Hatay\'da Şiddetli Yağış ve Yıldırım

Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinde yıldırımla birlikte etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da havanın kararmasıyla birlikte fırtına ve yağış etkili oldu. Zaman zaman yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı. Kentin; Dörtyol, İskenderun, Payas ve Arsuz ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışı zaman zaman yerini dolu yağışına bırakırken yağışlı hava sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. - HATAY