Hatay\'ın Payas ilçesinde su borusunda sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde su borusunda sıkışan yavru kediyi, itfaiye ekipleri boruyu keserek kurtarıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir yavru kedi su borusuna girmesiyle sıkıştı. Su borusunda sıkışan kedinin miyavlamasını duyan vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sıkışan kediyi kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin boruyu keserek kediyi kurtardığı görüldü. - HATAY
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