Antakya\'da havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otlanırken su havuzuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde otlanan inek, havuza düşerek mahsur kaldı. İneğin çırpınışını gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. halatların ineğe bağlanmasının ardından halat yardımıyla inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Havuzdan kurtarılan inek, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - HATAY