Hatay\'da suçlardan aranan 2 şüpheli tutuklandı

3.Sayfa

Hatay'da çeşitli suçlardan hapis cezası olan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler Dörtyol ilçesinde yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, birden fazla kişiyle tehdit ve kasten yaralama suçlarından toplam 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.C. ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.İ. yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - HATAY