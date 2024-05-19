Hatay'da sulama kanalına giren çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
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Hatay'da sulama kanalına giren çocuğun cesedi bulundu

Hatay\'da sulama kanalına giren çocuğun cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuğun cesedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu. Olayın ardından çocuğun ailesinin tarım işçisi olduğu ve hasat için Hatay'a geldiği öğrenildi.

19.05.2024 12:23  Güncelleme: 12:30
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuğun cesedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Asi Nehri'nin kolu olan sulama kanalına giren 9 yaşındaki Bedrettin G. isimli çocuğun kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Balık adamların yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cesedi 30 metre uzaklıkta 6 buçuk metre derinlikte bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Vefat eden Bedrettin G.'nin ailesinin tarım işçisi olduğu ve hasat için Şanlıurfa'dan Hatay'a geldiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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