Hatay\'da Tanker Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'da tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.
Kaza; E-5 karayolu Dörtyol ilçesi Yeniyurt mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tanker, tır ile çarpıştı. Kazada tankerin sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
