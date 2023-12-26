Hatay\'da tarihi Uzun Çarşı\'da çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde tarihi Uzun Çarşı'daki bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangında spor malzemeleri satan iş yeri kullanılamaz hale geldi. - HATAY