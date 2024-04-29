Hatay'da Taşlı, Sopalı Kavgada Hayatını Kaybeden Ayhan Kutlu'nun Ağabeyi de Saldırıya Uğramıştı - Son Dakika
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Hatay'da Taşlı, Sopalı Kavgada Hayatını Kaybeden Ayhan Kutlu'nun Ağabeyi de Saldırıya Uğramıştı

Hatay\'da Taşlı, Sopalı Kavgada Hayatını Kaybeden Ayhan Kutlu\'nun Ağabeyi de Saldırıya Uğramıştı

Hatay'da taşlı, sopalı kavgada darp edilerek hayatını kaybeden Ayhan Kutlu'nun ağabeyi Celal Kutlu'nun da yaklaşık bir buçuk ay önce aynı aile tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Kutlu ailesi, olaya karıştıklarını iddia ettikleri 3 şahsın da mahkemece tutuklanmasını istiyor.

29.04.2024 10:29
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Hatay'da taşlı, sopalı kavgada darp edilerek hayatını kaybeden Ayhan Kutlu'nun ağabeyi de yaklaşık bir buçuk ay önce aynı aile tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kutlu ailesi, olaya karıştıklarını iddia ettikleri 3 şahsın da mahkemece tutuklanmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana gelen taşlı, sopalı kavgada yaralanan 37 yaşındaki Ayhan Kutlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şahıstan; O.A. ve R.A. mahkemece tutuklandı. Vefat eden Kutlu da ailesi tarafından Kuzeytepe Mahallesi mezarlığına defnedildi. Vefat eden Ayhan Kutlu'nun ağabeyi Celal Kutlu'nun da yaklaşık bir buçuk ay önce aynı aile tarafından darp edilerek bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Kardeşleri darp edilerek vefat eden aile, mahkemece serbest kalan 3 şahsın da tutuklanmasını istiyor.

"Beni 1 buçuk ay önce başımdan ve karnımdan bıçakladılar"

Kardeşini öldürenlerin yaklaşık bir buçuk ay önce kendisini bıçaklayarak darp ettiğini ifade eden Celal Kutlu, "1 buçuk ay önce aynı kişiler bana da saldırdı. Yine aynı kişiler kardeşim Ayhan Kutlu'ya pusu kurup taşla ve sopayla döverek öldürdüler. Beni 1 buçuk ay önce başımdan ve karnımdan bıçakladılar. Ben aynı kişiler tarafından 3 defa bıçaklandım. Bizim can güvenliğimiz yok. Önceden de şikayette bulundum. Her zaman tehdit ediyorlar, acımız çok taze. Bize saldıran ailede serbest kalan 3 kişi var. Beni bıçakladıkları zaman o ailenin büyük oğlu burada değildi. Onu Arabistan'dan çağırıp kardeşime pusu kurdular. Bu olayların olmamasını istiyoruz. Bu adamların dışarıda olmamalarını istiyoruz. Adalete güveniyoruz ve sığınıyoruz" dedi.

"Onlar kardeşime gaddarca ve vahşice pusu kurup öldürdüler"

Mahkemece serbest kalan 3 kişinin de tutuklanmasını istediklerini söyleyen Kutlu ise, "Kardeşimi öldüren aileyle husumetimiz yok. Mahallede olan ufak tartışmalar oldu. Kardeşimi öldüren komşumuzdu. Komşularımız kendilerini üstün görüyorlar. Onlar kardeşime gaddarca ve vahşice pusu kurup öldürdüler. Bu şekilde ölmesini hazmediyorum. Ailecek içimiz parçalandı. Ne yapacağımızı ve ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Önce Allah'ın adaletine sonra da devletimizin adaletine güveniyoruz. Bu tür insanların dışarıda gezmeleri mahallemiz ve insanlar için tehlikelidir. Bu olay kardeşimin başına gelmeseydi, başka kişilerin başına gelecekti. Çünkü bunlar inşan değil ve bunlar cani. Bu aileyle aramızda hiçbir şey yok. Değecek hiçbir şey olmadı, olsaydı üzülmezdik. O aileden 2 kişi tutuklandı ama diğerleri serbest kaldı. Onların tutuklanmalarını istiyorum. Onlar hala dışarda geziyorlar. İnsanların deyimine göre kendilerini haklı göstererek insanlara anlatıyorlar. Onların tutuklanmalarını istiyoruz. Ben adalete güveniyorum. Ben Allah'ın adaletine güveniyorum. Adalet tecelli edecek. Bunların dışarıda gezmeleri, insanlar ve çocuklar için tehdit oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Taşlı, Sopalı Kavgada Hayatını Kaybeden Ayhan Kutlu'nun Ağabeyi de Saldırıya Uğramıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Taşlı, Sopalı Kavgada Hayatını Kaybeden Ayhan Kutlu'nun Ağabeyi de Saldırıya Uğramıştı - Son Dakika
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