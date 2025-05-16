Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin de canını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, Hassa- Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Gösterisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?