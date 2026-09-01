Hatay'da TOFAŞ Otomobil Yangını Kontrol Altında
Hatay'da çıkan otomobil yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı olmadan söndürüldü.
Hatay'da TOFAŞ marka otomobilde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında otomobil zarar gördü.
Kaynak: İHA
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