Belen\'de toprak kaymasıyla mahsur kalan araç kurtarıldı

Hatay'da yağışlı havayla birlikte yaşanan toprak kaymasıyla uçurumun kenarında mahsur kalan araç kurtarıldı.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde etkili olan yağışlı havayla birlikte toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması sonucu park halindeki otomobil kayarak uçurum kenarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Belen Belediyesi ekipleri ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla araç güveni bölgeye çekildi. - HATAY