Hatay'da otomobil ve traktörün çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Kırıkhan ilçesi Güzelce mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen traktörle çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ve traktör sürücüsü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 2 şahıs ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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