Hatay’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan H.H.H. idaresindeki 31 ALR 014 plakalı wolkswagen marka otomobil, S.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada S.Ç. ağır yaralanırken H.H.H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY