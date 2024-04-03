Hatay\'da trafik kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadının eşi gözyaşlarına boğuldu

Batman'da polis, izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba müdahale etti

Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.