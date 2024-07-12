Hatay\'da Trafo Yangını Söndürüldü

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Hatay'da meydana gelen trafo yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde meydana gelen trafo yangınını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek yangının yayılmasına engel oldu. Ekipler, trafoda soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY