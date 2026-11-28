Hatay'da traktör pulluğuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Hassa'da gece motosikletin traktör pulluğuna çarpması sürücünün yaralanmasıyla sonuçlandı. Savrulan motosiklete bir otomobilin de çarptığı kazada sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; araçlar hasar gördü ve polis inceleme başlattı.
Hatay'da gece karanlığında traktörün arkasındaki pulluğa çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki motosikletin, gece karanlığında traktörün arkasındaki pulluğa çarpmasıyla sürücü yere savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil de yola savrulan motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlar zarar gördü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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