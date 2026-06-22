Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü

22.06.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Rasim Öztürk'ün cipi uçuruma yuvarlandı. Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

HATAY (İHA) – Hatay'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen Rasim Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Kaza, Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde meydana geldi. Rasim Öztürk (52) idaresindeki 31 AUH 503 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma uçtu. Zeytinliğe uçan araç hurdaya dönerken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rasim Öztürk, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Refah, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 18:34:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kazada uçuruma yuvarlanan cip hurdaya döndü: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.