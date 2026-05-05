Hatay'da Uçurumdan Düşen Kekik Toplayıcı Yaralandı
Hatay'da Uçurumdan Düşen Kekik Toplayıcı Yaralandı

Hatay'da Uçurumdan Düşen Kekik Toplayıcı Yaralandı
05.05.2026 23:08
Kekik toplarken 15 metreden düşen Erol Dağlı hastanede tedavi altında, durumu iyi.

Hatay'da kekik toplamak için gittiği ormanlık alanda 15 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kazayı yaralı olarak atlattığını ifade eden Erol Dağlı, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Arsuz ilçesi Harlısu Mahallesi'nde yaşayan Erol Dağlı kekik toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre kekik toplayan Dağlı, vatandaşların çıkmakta güçlük çektiği bölgede kontrolünü kaybederek 15 metrelik uçurumdan yere çakıldı. Durumu ailesine bildiren Dağlı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralanarak mahsur kalan Dağlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

İskenderun Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Erol Dağlı durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sağ bilekte kırık var onun haricinde bir sıkıntı yok. Yanaklar ve başımda dikiş var. Gelenden de gidenden de Allah razı olsun" dedi.

"Çok tehlikeli bir yerde ve ıssız yerde her insan da gidemez kolay kolay"

Yaralı vatandaşın kız kardeşi Elif Çetin, ağabeyi yaşama tutunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Gelinimiz aradı ve abimin kaza yaptığını söyledi. Sonra bir yerlere ulaşarak haber almaya çalıştım. Sonra kardeşim aradı ve abimin hastaneye gittiğini söyledi. Çok şükür, buna da çok şükür diyorum. Daha kötüsü de olabilirdi, bulamayabilirdik. Daha başka şeylerle karşılaşabilirdik ama çok şükür diyorum ben. Herkese teşekkür ederim, herkes seferber oldu. Çok tehlikeli bir yerde ve ıssız yerde her insan da gidemez kolay kolay. Bir cesaretti abiminki oraya gitmesi, araç gitmiyor ve kimse yaklaşamıyor. Bayağı bir zorluktan geçti, yardım edenler. Rabbim çoluğuna çocuğuna kavuşturdu, bizlere kavuşturdu. Allah'a bin kere şükür ettim. Başımızda oturuyor, çocuklarının başında ve o yeter bize" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

