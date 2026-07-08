Hatay'da kontrolden çıkarak uçurumdan ağaçlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada uçurumdan yuvarlanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Halat yardımıyla yamaçtan yukarı çekilen yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?