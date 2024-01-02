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Hatay'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Hatay\'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 18:51,
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Hatay'da polis ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada H.M.O ve İ.İ şahısların üst aramalarında; 2 parça halinde 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Tutuklama, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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