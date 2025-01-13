Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gözaltı

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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 18 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, üst ve araçlarında yapılan aramada; 7 kilo 932 kilogram kubar esrar, 525 gram sentetik kannabinoid, 179 adet captagon hap, 671 gram skunk bitkisi ile 18 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

25 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY