Hatay'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Hatay\'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirilen polis denetimlerinde çeşitli uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda aralarında 4 aranan şahsın da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

29.05.2024 10:22
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Hatay'da polis ekiplerini Dörtyol İlçesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde; çeşitli uyuşturucular ve silah ele geçirilirken, 4'ü aranan şahıs olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçesi genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 245 gram sentetik cannabinoid, 75 gram sentetik cannabinoid, 12.50 gram sentetik cannabinoid, 17.16 gram sentetik cannabinoid, 14.76 gram afyon sakızı ve 34 adet captagon hap ele geçirildi. Denetimler sonucunda, 4'ü aranan toplam 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edilerek, 2 kişi tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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