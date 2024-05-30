Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay\'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, ülkeye illegal yollardan giren 6 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan bir otomobilde yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

30.05.2024 13:23
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Hatay'da yabancı uyruklu şahısların ülkeye kaçak yollarla girişini sağlayan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyon esnasında 6 kaçak göçmenin bir otomobilden çıktığı anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 29 Mayıs tarihinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen, 2 araç yapılan takip sonucu Antakya- Belen yolunda durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları tespit edilen H.K., A.L. ve H.E. isimli 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Yabancı Uyruklu Şahısların Kaçak Girişini Sağlayan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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