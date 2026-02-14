Hatay\'da yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Hatay'da şiddetli yağışla birlikte caddeler ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göle dönen yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldılar.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentin; Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde yağış kendini gösterdi. Yağışla birlikte caddeler ve sokaklar göle döndü. Araçlarıyla göle dönen yollarda ilerlemek isteyen sürücüler mahsur kaldı. Yollarda mahsur kalan araçlar Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldılar. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi. - HATAY