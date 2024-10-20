Hatay\'da Yakıt Tankeri Alev Aldı

Hatay'da seyir halindeyken alev alan yakıt tankerindeki litrelerce ham petrol yola döküldü.
Yangın, gece saatlerinde E-91 Karayolu üzeri Erzin ilçesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki ham petrol yüklü tanker, alev aldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken litrelerce petrol döküldü. Araç kullanılmaz hale gelirken çevrede kirlilik oluştu. - HATAY
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