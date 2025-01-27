Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan personellerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Konteyner Yatakhane Alev Alev - Son Dakika
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