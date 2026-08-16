Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Hassa'daki ev yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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