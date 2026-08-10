Hatay'da Yangın: Minibüs Kullanılmaz Hale Geldi
Hatay'da park halindeki bir minibüs yangın çıkması sonucu kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Payas ilçesinin Sincan Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde park halinde bulunan Hyundai marka minibüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilirken minibüs kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Yangın: Minibüs Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?