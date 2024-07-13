Hatay'da Yangında Traktör Zarar Gördü - Son Dakika
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Hatay'da Yangında Traktör Zarar Gördü

Hatay\'da Yangında Traktör Zarar Gördü

Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler traktöre sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak traktörde maddi hasar meydana geldi.

13.07.2024 10:04
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Hatay'ın Defne ilçesinde otluk alanda başlayan yangında alevlerin sıçradığı traktör zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede park halinde bulunan traktöre sıçradı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı traktörde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yangında Traktör Zarar Gördü - Son Dakika

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