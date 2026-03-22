Hatay\'da Yaralı Leylekler Tedavi Altında

Hatay'da göç ettikleri esnada av tüfeğiyle vurularak yaralanan 2 leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Afrika'dan Asya'ya gitmek için göç yolunda olan leylekler, uzun yolculukta mola vermek için Samandağ kıyılarını seçtiler. Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan Mahalleri mevkiinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan 2 leylek yaralandı. Av tüfeğiyle yaralanan 2 leyleği gören vatandaşların bilgi paylaşımıyla kuş gözlemcisi Erol Yüksek, tarafından yaralı leylekler Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiler.

"Her yıl olduğu gibi bu yılda göç döneminde yaralı leylek aldım"

Av tüfeğiyle yaralanan leylekleri bulup yetkililere teslim eden Erol Yüksek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda göç döneminde yaralı leylek aldım. Umuyordum ki bu yıl yaralı kuş olmasın ama yine ihbarlar üst üste geliyor. Meydan Mahallesi'nde yaralı bir leylek var ve onu da alacağım. Buradaki vatandaşlar sağ olsunlar yaralı leyleği bulmuşlar. Leylek saçma izlerinden dolayı uçarken vurulmuş. Biz cahil ve bilinçsiz insanlarla mücadele etmekte çok zorlanıyoruz. Ben böyle insanlarla birlikte olmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY