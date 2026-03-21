Hatay'ın İskenderun ilçesinde isimsiz işyerinde bahis oynatıldığı belirlenen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis oynanmasını önlemeye yönelik çalışmalarda: İskenderun genelinde yapılan çalışmada Yenişehir Mahallesinde faaliyet gösteren isimsiz işyerinde bahis oynandığı ihbarı üzerine adreste bulunan F.B., L.B.K. ile C.B. adlı3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İşyerinde yapılan aramada; Laptop, Cep telefonu, Kupon yazıcısı, 2 farklı oynanmış yasadışı bahis kuponu ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
