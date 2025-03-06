Hatay'da Yıkım Sırasında İhlal: Firmaya Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Yıkım Sırasında İhlal: Firmaya Cezai İşlem Uygulandı

Hatay\'da Yıkım Sırasında İhlal: Firmaya Cezai İşlem Uygulandı

Hatay'da hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı esnasında çevre kirliliğini önleyici tedbir alınmadığı için ilgili firmaya 8 bin 859 TL ceza kesildi. Samandağ Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

06.03.2025 14:04  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda oluşan tozu önlemeye yönelik çalışma yapmayan firmaya belediye tarafından 8 bin 859 TL cezai işlem uygulandı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların kontrollü olarak yıkımları devam ediyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan hasarlı bir binanın yıkımı esnasında çevre kirliliğini önlemeye yönelik tedbir alınmadan yıkım gerçekleştirildi. Yıkım sonrası toz bulutu bölgeyi etkisi altına alırken o anlar kameraya yansıdı. Durum üzerine harekete geçen Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, çevreye zarar veren ve halk sağlığını riske atan firmaya kabahatler kanunundan 8 bin 859 TL cezai işlem uyguladı.

Samandağ Belediyesi yetkilileri, kent düzeni ve halk sağlığının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, tüm kişi ve kurumları yıkım ve inşaat faaliyetlerinde çevreye duyarlı davranmaya davet etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Samandağ, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yıkım Sırasında İhlal: Firmaya Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Yıkım Sırasında İhlal: Firmaya Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.