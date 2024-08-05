Hatay\'da Yol İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) şehir genelinde yol iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen son çalışmalarda, Defne ilçesine bağlı Yeniçağ Mahallesi'ndeki caddelerde ve Yeniçağ-Tavla arasındaki toplamda 3000 metrelik alanda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Ayrıca mahallerde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt uygulamaları da yapıldı.

Samandağ ilçesine bağlı Yeşilyazı Mahallesi ile Aknehir Mahallesi arasındaki 6000 metrelik güzergahta sathi kaplama çalışmaları da devam ediyor.

Hatay genelinde yol sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirten HBB Başkanı Mehmet Öntürk, 1000 kilometrelik asfalt hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlediklerinin altını çizdi. - HATAY