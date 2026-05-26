26.05.2026 11:05
Hatay'da yol verme tartışmasında saldıran sürücüye 180 bin TL ceza ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Hatay'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek sopayla saldıran sürücüye polis ekipleri tarafından 180 bin TL ceza uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda; kamyonet sürücüsünün F.B.A. ve yanındaki şahsın A.A. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada, kamyonet sürücüsü F. B. A. isimli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Yol Verme Tartışmasına Ceza - Son Dakika

