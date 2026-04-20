Kaldırım işgalini önlemek için operasyona çıkan zabıtanın görev aşkı, esnafın ısrarını yendi

Hatay'da zabıta ekiplerinin işgal denetiminde cadde ve sokaklarda yaya ve araç geçişini engelleyen materyaller toplandı. İş yerinin önüne koyduğu şemsiyeye el konulan esnafın aşırı ısrarının zabıta ekiplerini görevinden vazgeçirmediği anlarsa kameraya yansıdı.

İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, kent genelinde işgal denetimi gerçekleştirdi. İşgal denetimlerinde; cadde ve sokaklarda yayaların geçişini engelleyen ve trafiğe engel olan afiş, tabela, duba ve benzeri materyaller toplandı. Toplanan materyaller belediye personeli tarafından yediemine alındı. Denetim esnasında; iş yerinin önüne koyduğu şemsiyeye el konulan esnafın aşırı ısrarının zabıta ekiplerini görevinden vazgeçirmediği anlarsa kameraya yansıdı. Görüntüde zabıta personelinin, esnafı "Kaldırım işgali yapıyorsunuz, burayı bildiğiniz panayıra çeviriyorsunuz" diyerek uyarması dikkat çekti.

İşgal denetiminde vatandaşların sıkı ısrarlarıyla karşılaşan zabıta personeli, "Geçen uyardık sizi, kamuya ait bu kaldırımlar. Yaya yolunu engelliyorsunuz, işlem yapacağız. Kaldırım işgali yapıyorsunuz, burayı bildiğiniz panayıra çeviriyorsunuz. Bunları koyamazsınız, yayalar nasıl geçecek. Engelliler nasıl geçecek. Burayı kimse kişisel menfaati uğruna kullanamaz, özel izinleri var. Aracın plakasını çekelim, cezai işlem uygulayalım" dedi. - HATAY