Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaldırım işgalini önlemek için operasyona çıkan zabıtanın görev aşkı, esnafın ısrarını yendi

20.04.2026 09:49  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirerek, cadde ve sokaklarda yaya ve araç geçişini engelleyen materyalleri topladı. Zabıta personelinin işgale karşı duruşu ve esnafla yaşadığı diyaloglar kamera kayıtlarına yansıdı.

İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, kent genelinde işgal denetimi gerçekleştirdi. İşgal denetimlerinde; cadde ve sokaklarda yayaların geçişini engelleyen ve trafiğe engel olan afiş, tabela, duba ve benzeri materyaller toplandı. Toplanan materyaller belediye personeli tarafından yediemine alındı. Denetim esnasında; iş yerinin önüne koyduğu şemsiyeye el konulan esnafın aşırı ısrarının zabıta ekiplerini görevinden vazgeçirmediği anlarsa kameraya yansıdı. Görüntüde zabıta personelinin, esnafı "Kaldırım işgali yapıyorsunuz, burayı bildiğiniz panayıra çeviriyorsunuz" diyerek uyarması dikkat çekti.

İşgal denetiminde vatandaşların sıkı ısrarlarıyla karşılaşan zabıta personeli, "Geçen uyardık sizi, kamuya ait bu kaldırımlar. Yaya yolunu engelliyorsunuz, işlem yapacağız. Kaldırım işgali yapıyorsunuz, burayı bildiğiniz panayıra çeviriyorsunuz. Bunları koyamazsınız, yayalar nasıl geçecek. Engelliler nasıl geçecek. Burayı kimse kişisel menfaati uğruna kullanamaz, özel izinleri var. Aracın plakasını çekelim, cezai işlem uygulayalım" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, 3. Sayfa, Zabıta, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:47:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.