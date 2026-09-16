Hatay\'da zabıta kaldırım işgallerine müdahale etti, esnafa uyarı yapıldı

Hatay'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaldırım işgallerine müdahale edildi. Denetim esnasında esnafın itirazına zabıta ekipleri, "Burası vatandaşın hakkı, vatandaş buradan nasıl geçecek" yanıtını verdi.

Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri çarşı merkezindeki işletmelere yönelik kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yaya geçişini engelleyen kaldırım işgalleri konusunda işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu.

Denetimler esnasında Zabıta Müdürü Ali Avan'ın itiraz eden esnafa yönelik "Burası vatandaşın hakkı, vatandaş buradan nasıl geçecek. Daracık kaldırım, işgali kabul etmiyorum" sözleri ise dikkat çekti.

Kent düzeninin korunması ve kaldırımların vatandaşlar tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.