Hatay'da Zehirlenme Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Hatay'da Zehirlenme Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay\'da Zehirlenme Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zehirlenerek hayatını kaybeden anne Kader Kökçü ve 3 çocuğu için cenaze namazı kılındı. Baba Emrah Kökçü, zor anlar yaşarken, cenaze törenine katılanlar arasında yerel yöneticiler de vardı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

16.12.2024 14:03  Güncelleme: 14:09
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Hatay'da zehirlenerek ölen anne ve 3 çocuğu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi de ailesiyle birlikte zehirlenen baba Emrah Kökçü ise evlatlarının cenazesinde güçlükle ayakta durdu.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Baba Kökçü'nün evlatlarının ve eşinin cenaze namazına katılmasını istemesi üzerine cenazeler defin için bekletilmişti. Anne ve evlatları için İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Ayakta güçlükle duran baba Emrah Kökçü cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazına; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve 3 evladı yan yana defnedildi. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi de tutuklanmıştı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Zehirlenme Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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