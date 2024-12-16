Hatay\'da Zehirlenme Faciası: Anne ve 3 Çocuğu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Hatay'da zehirlenerek ölen anne ve 3 çocuğu kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi de ailesiyle birlikte zehirlenen baba Emrah Kökçü ise evlatlarının cenazesinde güçlükle ayakta durdu.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Baba Kökçü'nün evlatlarının ve eşinin cenaze namazına katılmasını istemesi üzerine cenazeler defin için bekletilmişti. Anne ve evlatları için İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Ayakta güçlükle duran baba Emrah Kökçü cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazına; İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve 3 evladı yan yana defnedildi. Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi de tutuklanmıştı. - HATAY