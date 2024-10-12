Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'daki Orman Yangını Hızla Söndürüldü - Son Dakika
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