Hatay\'daki Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Habib'i Neccar dağı mevkiinde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede başlayan karadan müdahaleye helikopter ve uçak ile havadan da destek verildi. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışması devam ediyor. - HATAY