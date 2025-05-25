Hatay'daki T Harfleri Yenilendi - Son Dakika
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Hatay'daki T Harfleri Yenilendi

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25.05.2025 09:23  Güncelleme: 09:31
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Hatay\'daki T Harfleri Yenilendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaybolan 'T' harfleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları kapsamında yenilendi. Vatandaşlar, güncellenen tabelaları görünce meraklarının giderildiğini ifade etti.

Ortadan kaybolmalarıyla merak uyandıran "T" harflerinin yer aldığı tabelalar yenilendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki "T" harflerinin kayboluşu merak uyandırmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin logo değişimiyle birlikte başlattığı tabela yenileme çalışmalarında kaldırılan tabelalar yenileriyle değiştirildi.

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin "T" harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolmuş ve merak uyandırmıştı. Yapılan araştırmalarda tabelalardaki "T" harflerinin logo yenileme çalışması kapsamında belediye ekipleri tarafından söküldüğü anlaşılmıştı. Merak konusu olan ve kaybolmalarıyla yankı uyandıran tabelalar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni logolu halleriyle değiştirildiler. Tabelaların değiştirilmesiyle birlikte vatandaşın merakı da son buldu.

"Alt geçitlerde eski tabelalar söküldü Hatay'ın yeni tabelaları yeni logosuyla birlikte tekrar takıldı"

Tabelalarda eksik olan "T" harflerinin yenilendiğini dile getiren 45 yaşındaki Bekir Arı, "Geçtiğimiz günlerde İskenderun'a sürekli gelip, giderken Hatay tabelalarında "T" harfi yoktu. Kaybolan bu 6 tane "T" harfinin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları doğrultusunda söküldüğü anlaşıldığı. Alt geçitlerde eski tabelalar söküldü, Hatay'ın yeni tabelaları yeni logosuyla birlikte tekrar takıldı. Hataylı olarak ilk önce üzüldüm ve bunun da çalan kişiler ya da kaybolup çalındı zannetmiştim ve niye çaldıklarını anlamıştık, sonra öğrendik ki Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logo çalışmaları doğrultusunda T harfleri sökülmüş çok şaşırdık "dedi.

"Şu anda da tüm kavşaklarda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeni tabelaları asıldı"

Tabelalarda yer alan "T" harfinin kayıp olmasının kendisinde merak uyandırdığını belirten 29 yaşındaki Mehmet İşçi, "ilk başta "T" harfleri kaybolmuştu, daha sonrasında bu T harfleri Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni Logo çalışması için söküldü ortaya çıktı. Şu anda da tüm kavşaklarda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yeni tabelaları asıldı. Belediyemizin yapmış olduğu bir yenileme çalışması varmış ondan dolayı şu anda çok da güzel oldu, emeği geçen büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'daki T Harfleri Yenilendi - Son Dakika

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