Hatay\'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si şehit oldu. Diğer askerlerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hatay'dan acı haber geldi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.