Hatay Defne\'de dönerci yangını itfaiye müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Hatay Defne'de dönerci yangını itfaiye müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Defne ilçesindeki dönercide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Harbiye Mahallesi'ndeki iş yeri yangında zarar gördü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Harbiye Mahallesi'nde bulunan dönercide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında iş yeri zarar gördü.
Kaynak: İHA
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