Hatay Dörtyol\'da bir kafede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı'nın ölümüyle ilgili davada verilen ceza onandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında başından silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubay Ahmet M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan aldığı hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay ise beraat etti.