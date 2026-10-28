Hatay Dörtyol ve Payas'ta sağanak yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol ve Payas'ta sağanak yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi

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Hatay Dörtyol ve Payas\'ta sağanak yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi
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Hatay Dörtyol ve Payas\'ta sağanak yolları göle çevirdi, araçlar güçlükle ilerledi
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Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Dörtyol ve Payas ilçelerinde cadde ve yolları göle çevirdi. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.

Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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