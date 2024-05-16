Hatay Emniyet Müdürlüğü, Arsuz\'da SİBERAY Projesi kapsamında seminer düzenledi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Projesi kapsamında Arsuz ilçesinde öğrenci ve öğretmenlere siber suçların önlenmesi ve farkındalık kazandırılması amacıyla seminer düzenledi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs tarihinde SİBERAY Projesi kapsamında Arsuz Gözcüler İlkokulu ve Ortaokulu'nda seminer gerçekleştirdi. Seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi. Seminerde, siber güvenliğin önemi vurgulanarak, siber suçlarla mücadelenin yolları ve alınabilecek önlemler anlatıldı. Katılımcılara bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. - HATAY